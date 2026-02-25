Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии мужчина с ножом и пистолетом напал на собственного племянника

21:21, 25 фев 2026

В Башкирии вынесли приговор 43-летнему мужчине, который напал на своего племянника с холодным и травматическим оружием. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Инцидент произошёл в апреле 2025 года в Кушнаренковском районе. Обвиняемый приехал к дому родственника, после чего между ними произошла ссора. На почве личной неприязни мужчина попытался ударить племянника ножом в область головы и шеи, а затем произвёл выстрел из травматического пистолета в грудную клетку потерпевшего.

Суд квалифицировал действия нападавшего как покушение на убийство и назначил наказание — 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Кушнаренковский район происшествия в кушнаренковском районе суд
