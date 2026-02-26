Все новости Уфы и Башкортостана
Больше практики и онлайн-теория: как изменится обучение водителей с 1 марта

21:35, 26 фев 2026

С 1 марта в России меняются правила обучения водителей — соответствующий приказ подписало Минпросвещения. Главное нововведение для категории «B» — увеличение обязательной практики вождения в городских условиях с 38 до 42 часов. Общее количество часов за рулём для машин на механике составит 58, на автомате — 56.

Теорию автошколам разрешили преподавать дистанционно. Для этого потребуется специальное программное обеспечение, отслеживающее посещаемость и успеваемость учеников. Классический очный формат при этом никуда не денется.

Ещё одно важное изменение коснётся будущих таксистов и тех, кто получает категории «C» и «D». Им разрешат проходить подготовку не только в автошколах, но и в профильных организациях — таксопарках и на транспортных комбинатах.

Автошколам и другим организациям, которые готовят водителей, необходимо привести свои программы в соответствие с новыми требованиями до вступления изменений в силу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
