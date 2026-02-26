В Уфе пара предстанет перед судом за избиение бывшего мужа женщины

21:50, 26 фев 2026

В Уфе перед судом предстанут женщина и её сожитель — их обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Калининского района столицы Башкортостана. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По данным следствия, инцидент произошёл в марте 2025 года. После развода бывшие супруги продолжали жить вместе. Когда экс-муж вернулся домой, женщина вызвала своего нынешнего партнёра. Тот оперативно прибыл на место, после чего оба нанесли потерпевшему свыше 30 ударов руками и ногами по различным частям тела. Обвиняемые частично признали свою вину. Материалы уголовного дела переданы в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Автор: Семен Подгорный