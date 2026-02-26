Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе пара предстанет перед судом за избиение бывшего мужа женщины

В Уфе пара предстанет перед судом за избиение бывшего мужа женщины

21:50, 26 фев 2026

В Уфе перед судом предстанут женщина и её сожитель — их обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Калининского района столицы Башкортостана. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По данным следствия, инцидент произошёл в марте 2025 года. После развода бывшие супруги продолжали жить вместе. Когда экс-муж вернулся домой, женщина вызвала своего нынешнего партнёра. Тот оперативно прибыл на место, после чего оба нанесли потерпевшему свыше 30 ударов руками и ногами по различным частям тела. Обвиняемые частично признали свою вину. Материалы уголовного дела переданы в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Житель Башкирии избил 14-летнюю школьницу и получил условный срок

Читайте также:

Житель Башкирии избил 14-летнюю школьницу и получил условный срок
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа суд побои
Читайте также

В Башкирии криминальный авторитет Кулик и его сообщники предстанут перед судом
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии криминальный авторитет Кулик и его сообщники предстанут перед судом
Адвоката в Башкирии будут судить за разглашение врачебной тайны
Человек и закон в Башкирии
Адвоката в Башкирии будут судить за разглашение врачебной тайны
В Уфе будут судить двух парней за нападение на друга
Происшествия в Башкирии
В Уфе будут судить двух парней за нападение на друга
В Башкирии нетрезвая мать напала на свою дочь
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии нетрезвая мать напала на свою дочь


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен