В Башкирии экс-директор школы осудят за поборы с учителей

22:03, 26 фев 2026

Бывшая директор школы в Благовещенском районе Башкирии предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Как установило следствие, на протяжении нескольких лет руководительница образовательного учреждения систематически собирала деньги с 13 подчинённых. Средства являлись частью стимулирующих надбавок сотрудников, а поводом для сборов женщина называла школьные нужды. Однако полученными деньгами — а это свыше 230 тысяч рублей — она распоряжалась на собственное усмотрение.

Благовещенская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение, и теперь дело поступит в Благовещенский районный суд для рассмотрения по существу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash