Адвокат «золотого гаишника» Шайбакова опроверг слухи о его отправке на СВО

Адвокат «золотого гаишника» Шайбакова опроверг слухи о его отправке на СВО

14:49, 27 фев 2026

Адвокат бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова, получившего известность как «золотой гаишник», прокомментировал слухи о якобы готовящемся уходе осуждённого на СВО. Информация разошлась по ряду телеграм-каналов 27 февраля. Защитник экс-инспектора Игорь Гатауллин сообщил «Башинформу», что ему ничего не известно о подобных намерениях.

По словам адвоката, даже при наличии такого желания реализовать его быстро невозможно — процедура занимает продолжительное время и включает множество формальностей. Команда защитников Шайбакова между тем готовит апелляционную жалобу на приговор.

Ранее суд назначил Шайбакову 18 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, штраф в 2,5 млн рублей, и запрет на службу в правоохранительных органах сроком на девять лет, а также лишил его звания подполковника полиции. Дополнительно назначено ограничение свободы сроком на один год.

Автор: Семен Подгорный
Фото: стоп-кадр видео / прокуратура РБ
