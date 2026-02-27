Все новости Уфы и Башкортостана
120 тысяч рублей ущерба: в Башкирии разыскивают браконьера, отстрелившего косулю

120 тысяч рублей ущерба: в Башкирии разыскивают браконьера, отстрелившего косулю

14:55, 27 фев 2026

В Хайбуллинском районе Башкирии полицейские ищут браконьера, добывшего косулю у села Самарское. Тушу самца во время планового обхода угодий обнаружил глава местного отделения республиканской Ассоциации охотников и рыболовов Олег Андреев — и сразу вызвал полицию.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что нарушитель передвигался на снегоходе «Буран». По факту возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Как сообщила «Башинформу» пресс-секретарь минэкологии Ренара Газина, ущерб животному миру составил 120 тысяч рублей. Следственные мероприятия продолжаются.

Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба / минэкологии РБ
Теги: Хайбуллинский район происшествия в хайбуллинском районе браконьер
