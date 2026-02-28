Все новости Уфы и Башкортостана
Антифрод, запрет автосписаний и новые правила для мигрантов: какие законы заработают в России с 1 марта 2026 года

Антифрод, запрет автосписаний и новые правила для мигрантов: какие законы заработают в России с 1 марта 2026 года

21:31, 28 фев 2026

С 1 марта в стране начинает действовать целый пакет новых законов. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Главное нововведение — запуск государственной системы «Антифрод». Она позволит ведомствам оперативно обмениваться данными о мошеннических схемах и быстрее пресекать преступления.

Ещё одна важная норма касается онлайн-подписок. Теперь сервисы не смогут автоматически списывать деньги за продление, если пользователь от него отказался.

Микрофинансовые организации получают новую обязанность — уведомлять Центробанк о случаях, когда договоры займа пытаются оформить без добровольного согласия клиента. Все перечисленные меры, по словам Володина, призваны защитить россиян от финансовых потерь.

Отдельный блок изменений затрагивает миграционную сферу. Работодатели получают расширенные основания для расторжения трудовых договоров с иностранными гражданами — теперь не только из-за федеральных, но и региональных ограничений. Спикер Госдумы назвал это очередным шагом к наведению порядка в миграционной политике.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
