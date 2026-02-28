Все новости Уфы и Башкортостана
Башкирия объявила войну борщевику: владельцев участков обяжут уничтожать опасные растения

22:00, 28 фев 2026

Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан на пленарном заседании окончательно одобрило поправки в Экологический кодекс региона и закон об особо охраняемых природных территориях. Документ обязывает собственников и арендаторов земли выявлять и уничтожать чужеродные растения, угрожающие экологии и здоровью людей. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Руфина Шагапова.

Что изменится

Теперь каждый, кто владеет или пользуется земельным участком в Башкирии, должен будет следить за появлением растений из специального перечня и ликвидировать их своими силами. Так называемый «чёрный список» агрессивных видов флоры ещё предстоит утвердить республиканскому правительству. На территории лесного фонда и особо охраняемых природных зон борьба с нежелательными растениями продолжит регулироваться федеральными нормами.

Законопроект был внесён правительством республики во исполнение изменений в федеральном законодательстве. Парламентарии приняли его в первом чтении ещё в январе 2026 года, а теперь утвердили окончательно.

Почему это важно

Главная мишень новых правил — борщевик Сосновского. Учёные Башкирии давно бьют тревогу: это растение стремительно захватывает территории, полностью вытесняя местную флору. Борщевик вырастает до двух с половиной метров, формирует густые непроходимые заросли и разрушает природное равновесие целых экосистем.

Однако экологическим ущербом дело не ограничивается. Сок борщевика Сосновского крайне опасен для человека — при попадании на кожу он провоцирует тяжёлые фотодерматиты. Под воздействием солнечного света поражённые участки покрываются глубокими ожогами, которые долго заживают и могут оставлять рубцы. Особенно уязвимы дети, случайно оказавшиеся вблизи зарослей.

Принятый закон — попытка системно решить проблему, которая с каждым годом только усугубляется. Распределение ответственности между землевладельцами должно ускорить борьбу с инвазивными видами на всей территории республики.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: борщевик
