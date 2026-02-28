Башкирия объявила войну борщевику: владельцев участков обяжут уничтожать опасные растения
22:00, 28 фев 2026
Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан на пленарном заседании окончательно одобрило поправки в Экологический кодекс региона и закон об особо охраняемых природных территориях. Документ обязывает собственников и арендаторов земли выявлять и уничтожать чужеродные растения, угрожающие экологии и здоровью людей. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Руфина Шагапова.
Что изменится
Теперь каждый, кто владеет или пользуется земельным участком в Башкирии, должен будет следить за появлением растений из специального перечня и ликвидировать их своими силами. Так называемый «чёрный список» агрессивных видов флоры ещё предстоит утвердить республиканскому правительству. На территории лесного фонда и особо охраняемых природных зон борьба с нежелательными растениями продолжит регулироваться федеральными нормами.
Законопроект был внесён правительством республики во исполнение изменений в федеральном законодательстве. Парламентарии приняли его в первом чтении ещё в январе 2026 года, а теперь утвердили окончательно.
Почему это важно
Главная мишень новых правил — борщевик Сосновского. Учёные Башкирии давно бьют тревогу: это растение стремительно захватывает территории, полностью вытесняя местную флору. Борщевик вырастает до двух с половиной метров, формирует густые непроходимые заросли и разрушает природное равновесие целых экосистем.
Однако экологическим ущербом дело не ограничивается. Сок борщевика Сосновского крайне опасен для человека — при попадании на кожу он провоцирует тяжёлые фотодерматиты. Под воздействием солнечного света поражённые участки покрываются глубокими ожогами, которые долго заживают и могут оставлять рубцы. Особенно уязвимы дети, случайно оказавшиеся вблизи зарослей.
Принятый закон — попытка системно решить проблему, которая с каждым годом только усугубляется. Распределение ответственности между землевладельцами должно ускорить борьбу с инвазивными видами на всей территории республики.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Борщевик исчезнет навсегда: агроном Давыдова назвала действенные методы борьбы с сорняком — начать нужно срочно