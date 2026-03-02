Жительница Белебея предстанет перед судом за убийство знакомого молотком

10:52, 02 мар 2026

В Белебее завершено расследование уголовного дела об убийстве — материалы переданы в городской суд. Об этом сообщает прокуратура Башкортостана.

На скамье подсудимых окажется 38-летняя местная жительница. Осенью 2025 года она вместе со знакомым мужчиной распивала спиртное, после чего между ними вспыхнула ссора. В какой-то момент женщина взяла молоток и нанесла собутыльнику удар в область головы. Мужчину экстренно госпитализировали, однако травма оказалась несовместимой с жизнью — спустя три недели он скончался в больнице, так и не приходя в сознание.

Обвиняемая частично признала свою вину. Окончательное решение по делу вынесет Белебеевский городской суд.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru