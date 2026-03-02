Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии мужчину отправили в колонию за обналичку денег обманутых людей

В Башкирии мужчину отправили в колонию за обналичку денег обманутых людей

22:14, 02 мар 2026

Житель Ишимбайского района Башкирии отправится в колонию строгого режима на полтора года за участие в мошеннической схеме. Об этом сообщила прокуратура республики.

38-летний ранее судимый мужчина в октябре 2025 года завёл два банковских счёта и передал реквизиты третьим лицам. За услугу ему заплатили 15 тысяч рублей. Через несколько дней на эти счета поступили почти 300 тысяч рублей от жертв телефонных аферистов. Мужчина снял средства и собирался переправить их своим «нанимателям», однако полицейские задержали его раньше.

Суд назначил дропперу 1 год и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В Стерлитамаке задержали молодых людей за торговлю банковскими картами

Автор: Семен Подгорный
Фото: Прокуратура РБ
Теги: Ишимбайский район происшествия в ишимбайском районе дропперство
