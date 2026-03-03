Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии пьяный мужчина покалечил собаку 80-летней женщины

20:25, 03 мар 2026

В Башкирии перед судом предстанет 37-летний житель Нефтекамска — его обвиняют в жестоком обращении с животным и хулиганстве. Об этом сообщает прокуратура города.

Инцидент произошёл в сентябре 2025 года во дворе жилого дома на улице Социалистической. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошёл к 80-летней женщине, которая выгуливала свою таксу. Он вырвал поводок из рук пенсионерки и нанёс животному несколько ударов кулаком, после чего ударил собаку о землю и столб линии электропередачи. Такса получила множественные травмы.

На этом нападавший не остановился — он пошёл следом за пожилой женщиной и пригрозил расправой при следующей встрече. Обвиняемый полностью признал вину. Прокуратура утвердила обвинительный акт, материалы направлены в Нефтекамский городской суд.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
