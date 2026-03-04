Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии пьяный пенсионер на «Киа» насмерть сбил женщину и скрылся

В Башкирии пьяный пенсионер на «Киа» насмерть сбил женщину и скрылся

21:51, 04 мар 2026

В Башкирии завершено расследование смертельного ДТП, которое произошло в ноябре 2025 года в селе Верхние Татышлы. Прокуратура Татышлинского района утвердила обвинительное заключение и передала материалы в Балтачевский межрайонный суд.

67-летний местный житель, управляя автомобилем «Киа Соренто» в нетрезвом состоянии, совершил наезд на женщину на одной из улиц села. Пешеход погибла на месте от полученных травм. После этого водитель покинул место аварии, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Пенсионеру предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем гибель человека по неосторожности. На этапе следствия обвиняемый свою вину не признал. Теперь точку в этом деле предстоит поставить суду.

В Башкирии пьяный мужчина покалечил собаку 80-летней женщины

Автор: Семен Подгорный
Теги: Татышлинский район происшествия в Татышлинском районе дтп в Татышлинском районе
