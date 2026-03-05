В Уфе мать попыталась зарезать мужчину при малолетнем сыне
21:35, 05 мар 2026
Демский районный суд Уфы поставил точку в деле молодой горожанки, обвиняемой в покушении на убийство. Как сообщает пресс-служба суда, инцидент произошёл летом 2025 года в городской квартире.
Во время бытового конфликта 27-летняя женщина вооружилась ножом и напала на мужчину. Судмедэксперты зафиксировали не менее семи колото-резаных ранений. Довести задуманное до конца ей помешало сопротивление пострадавшего — он сумел вырваться в подъезд и заблокировать входную дверь. Нападавшая попыталась вооружиться вторым ножом, однако выбраться из квартиры не смогла. Всё происходящее видел находившийся в квартире малолетний ребёнок.
На помощь раненому пришли соседи — они удерживали дверь и вызвали бригаду скорой помощи. Медикам удалось спасти мужчину.
На судебном заседании обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
