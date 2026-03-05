В Башкирии женщина заплатит 5 тысяч рублей штрафа за оскорбление в домовом чате
21:54, 05 мар 2026
Мировой суд в Башкирии оштрафовал туймазинку на 5 тысяч рублей за оскорбления, высказанные в общедомовом чате.
Ссора между соседками произошла в ноябре 2025 года — одна написала оскорбления в адрес другой в групповой переписке. Пострадавшая обратилась в прокуратуру. По итогам проверки возбудили административное дело, и суд назначил виновнице штраф.
Автор: Семен Подгорный
