В Башкирии женщина заплатит 5 тысяч рублей штрафа за оскорбление в домовом чате

21:54, 05 мар 2026

Мировой суд в Башкирии оштрафовал туймазинку на 5 тысяч рублей за оскорбления, высказанные в общедомовом чате.

Ссора между соседками произошла в ноябре 2025 года — одна написала оскорбления в адрес другой в групповой переписке. Пострадавшая обратилась в прокуратуру. По итогам проверки возбудили административное дело, и суд назначил виновнице штраф.

Жительница Башкирии ответит за оскорбления в родительском чате

