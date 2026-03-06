Все новости Уфы и Башкортостана
Житель Башкирии купил права за 60 тысяч рублей и попался при оформлении ДТП

21:32, 06 мар 2026

Белорецкий межрайонный суд Башкирии вынес приговор 58-летнему местному жителю, использовавшему поддельное водительское удостоверение. Об этом стало известно по итогам рассмотрения уголовного дела.

Летом 2024 года мужчина приобрёл фиктивные права за 60 000 рублей. В ноябре прошлого года он оказался участником дорожно-транспортного происшествия. При оформлении документов на месте аварии он предъявил инспектору купленное удостоверение. Сотрудники правоохранительных органов усомнились в подлинности документа. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину и раскаялся. По итогам процесса суд назначил ему наказание в виде 12 месяцев ограничения свободы.

Водителю из Башкирии грозит до двух лет тюрьмы за поддельные права

