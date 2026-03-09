Спас задыхавшуюся соседку, но лишился прав: Верховный суд не пощадил жителя Стерлитамака

21:33, 09 мар 2026

Житель Стерлитамака Александр Антипин сел за руль после пива, чтобы довезти умиравшую от отёка Квинке соседку до больницы. Женщину спасли, а мужчину лишили прав на полтора года. Ни один суд, включая Верховный, не признал его действия крайней необходимостью.

31-летний житель Стерлитамака Александр Антипин лишился водительского удостоверения на полтора года и получил штраф в 30 тысяч рублей за то, что в нетрезвом состоянии сел за руль ради спасения соседки. Верховный суд России в начале 2026 года поставил точку в этом деле, подтвердив решения всех предыдущих инстанций. Подробности стали известны изданию «КП-Уфа».

Ночной стук в дверь

История началась поздним декабрьским вечером 2024 года. Антипин с семьёй — супругой и двумя дочерьми — уже спал, когда в квартиру начали настойчиво стучать. За дверью оказалась 19-летняя Камилла, дочь соседки с нижнего этажа. Девушка была в панике: её 42-летней матери Люции Якуповой резко стало плохо. У женщины развился отёк Квинке — она задыхалась и теряла сознание. Бригаду скорой помощи вызвали, однако медики, по словам дочери, всё никак не приезжали.

Антипин в тот вечер позволил себе немного пива — впереди был выходной, и садиться за руль своей «Лады» он не планировал. Тем не менее, наспех одевшись, он спустился этажом ниже и своими глазами увидел, в каком состоянии находится соседка. Женщина едва дышала. Александр попытался вызвать такси через приложение, понимая, что с запахом алкоголя за руль садиться нельзя. Но свободных машин поблизости не оказалось — назначения приходилось ждать, а Якуповой становилось хуже буквально с каждой секундой.

Решение, которое спасло жизнь

В какой-то момент стало очевидно: промедление может стоить женщине жизни. Антипин, по его собственному признанию, осознавал, что нарушает закон, но всё же принял решение сесть за руль. Вместе с Камиллой они вывели полубессознательную Люцию из подъезда и усадили на переднее пассажирское сиденье. Дочь пострадавшей расположилась сзади.

Александр погнал по ночным улицам Стерлитамака в сторону ближайшей больницы. Понимая, что счёт идёт на минуты, он проехал на запрещающий сигнал светофора. Дороги в ночное время были практически пустыми — ни одного автомобиля. За исключением патрульного экипажа ДПС, дежурившего неподалёку.

Инспекторы приняли мчавшуюся «Ладу» за лихача и бросились в погоню. Когда полицейские поравнялись с машиной, Антипин опустил окно и прокричал, что везёт умирающую женщину. Сотрудники дорожной полиции увидели на пассажирском сиденье Якупову, которая к тому моменту уже потеряла сознание. Экипаж немедленно включил проблесковые маячки и сирену, обеспечив сопровождение до самой больницы.

Спасение и наказание

Люцию Якупову доставили в медучреждение вовремя. Её сразу направили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Впоследствии врачи-реаниматологи подтвердили: женщина осталась жива исключительно благодаря оперативным действиям соседа. Задержись он ещё немного — и исход мог быть трагическим.

Однако прямо на больничной парковке Антипину составили протокол. Инспекторы зафиксировали исходящий от него запах алкоголя. Мировой суд вынес решение: лишение водительского удостоверения сроком на полтора года и штраф в размере 30 тысяч рублей. Александр признал сам факт нарушения правил дорожного движения, однако с лишением прав категорически не согласился, указывая на исключительность обстоятельств.

Суды оказались непреклонны

Стерлитамаковец обратился к адвокату, чтобы обжаловать наказание. Защитник строил позицию на статье Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей освобождение от ответственности в условиях крайней необходимости. Логика была простой: угроза жизни человека перевешивала формальное нарушение. Но ни одна судебная инстанция с этим доводом не согласилась. Суды раз за разом указывали, что у Антипина имелась возможность доставить пострадавшую в больницу иным способом — например, дождаться скорую или такси.

Дело прошло через все возможные инстанции и добралось до Верховного суда России. Решение высшей судебной инстанции поступило адвокату Антипина уже после новогодних праздников 2026 года. Верховный суд подтвердил законность наказания. Александр, по его словам, смирился с итогом и сдал водительское удостоверение.

Сам Антипин при этом подчёркивает, что ни о чём не жалеет. По его убеждению, любой человек на его месте поступил бы точно так же, увидев задыхающуюся женщину и её дочь в отчаянии. После той ночи семьи сблизились. Люция Якупова, едва не погибшая от отёка Квинке, теперь каждый день благодарит человека, который рискнул ради неё водительскими правами.

Автор: Семен Подгорный