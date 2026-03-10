Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе пересмотрели приговор по делу о падении строительной люльки

21:05, 10 мар 2026

Верховный суд Башкирии ужесточил наказание экс-директору стройфирмы, по вине которого в 2024 году погибли четыре человека при падении строительной люльки с девятого этажа.

Бывший гендиректор строительной компании, получивший условный срок за гибель четверых рабочих в Уфе, отправится в колонию. Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляцию прокуратуры Кировского района и заменил мягкий приговор реальным лишением свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Трагедия произошла в июне 2024 года на площадке жилого комплекса, который возводили в квартале между улицами Менделеева, Кувыкина и Бакалинской. Во время монтажа фасадного подъёмника строительная люлька с четырьмя рабочими сорвалась с высоты девятого этажа. Двое мужчин погибли на месте, ещё двое скончались вскоре после госпитализации.

Следствие установило, что руководитель фирмы допустил нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Суд первой инстанции признал его виновным и назначил три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Однако прокуратура сочла наказание несоразмерным тяжести последствий и обжаловала решение. Верховный суд республики согласился с доводами гособвинения и исключил условное осуждение. Теперь осуждённому предстоит провести три года и три месяца в колонии-поселении.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай суд
