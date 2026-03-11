Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии осудили банду вымогателей с участием полицейского

В Башкирии осудили банду вымогателей с участием полицейского

21:00, 11 мар 2026

В Башкирии осудили банду из четырёх человек, в которую входил действующий полицейский. Они избили знакомого, угрожали оружием и выбили из него деньги.

В Туймазинском районе Башкирии суд вынес приговор четверым участникам преступной группы, один из которых на момент преступления носил погоны. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Республике Башкортостан.

В феврале 2024 года четвёрка решила наказать знакомого, которого подозревала в причастности к наркоторговле. Трое злоумышленников подловили мужчину, затолкали в машину и повезли к четвёртому — действующему сотруднику полиции. По пути жертву избивали и тыкали в лицо пистолетом, требуя отдать миллион рублей.

На месте встречи с полицейским побои продолжились. Мужчине пригрозили уголовным делом за наркотики. Под давлением он отдал 164 тысячи рублей и пообещал принести остаток на следующий день. Как только его отпустили, потерпевший сразу написал заявление в полицию.

Суд назначил всем фигурантам реальные сроки — от 7 лет 10 месяцев до 9 лет строгого режима. Экс-полицейского лишили звания и на два года запретили занимать должности в правоохранительных органах.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии задержали группу, которая вымогала деньги у подростков

Читайте также:

В Башкирии задержали группу, которая вымогала деньги у подростков
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Туймазинский район происшествия в Туймазинском районе суд
Читайте также

«Угрожали ножом и требовали миллионы»: в Уфе осудили банду похитителей
Человек и закон в Башкирии
«Угрожали ножом и требовали миллионы»: в Уфе осудили банду похитителей
В Башкирии экс-полицейский с сообщниками похитил местного жителя и требовал миллион рублей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии экс-полицейский с сообщниками похитил местного жителя и требовал миллион рублей
В Башкирии задержали группу, которая вымогала деньги у подростков
Происшествия в Башкирии
В Башкирии задержали группу, которая вымогала деньги у подростков
Пятеро мужчин ворвались ночью в дом и избили знакомого после телефонной ссоры в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Пятеро мужчин ворвались ночью в дом и избили знакомого после телефонной ссоры в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен