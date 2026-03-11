В Башкирии осудили банду вымогателей с участием полицейского

21:00, 11 мар 2026

В Башкирии осудили банду из четырёх человек, в которую входил действующий полицейский. Они избили знакомого, угрожали оружием и выбили из него деньги.

В Туймазинском районе Башкирии суд вынес приговор четверым участникам преступной группы, один из которых на момент преступления носил погоны. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Республике Башкортостан.

В феврале 2024 года четвёрка решила наказать знакомого, которого подозревала в причастности к наркоторговле. Трое злоумышленников подловили мужчину, затолкали в машину и повезли к четвёртому — действующему сотруднику полиции. По пути жертву избивали и тыкали в лицо пистолетом, требуя отдать миллион рублей.

На месте встречи с полицейским побои продолжились. Мужчине пригрозили уголовным делом за наркотики. Под давлением он отдал 164 тысячи рублей и пообещал принести остаток на следующий день. Как только его отпустили, потерпевший сразу написал заявление в полицию.

Суд назначил всем фигурантам реальные сроки — от 7 лет 10 месяцев до 9 лет строгого режима. Экс-полицейского лишили звания и на два года запретили занимать должности в правоохранительных органах.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru