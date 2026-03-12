Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии нарушитель лишился Mercedes и 150 тысяч рублей

21:55, 12 мар 2026

Чишминский суд конфисковал иномарку и назначил крупный штраф водителю-рецидивисту, неоднократно садившемуся за руль без прав.

Чишминский районный суд Башкирии вынес приговор 36-летнему местному жителю, которого весной 2025 года инспекторы ДПС остановили на автомобиле Mercedes-Benz. Проверка показала — мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, однако выводов так и не сделал.

На этот раз дело дошло до уголовного преследования. Фигурант полностью признал свою вину. Суд назначил наказание в виде штрафа 150 тысяч рублей и запретил заниматься деятельностью, связанной с вождением, на полтора года.

Но главным ударом по кошельку стала конфискация самого Mercedes — стоимость иномарки оценили примерно в 700 тысяч рублей, и она обращена в доход государства. Итого упрямство обошлось водителю в 850 тысяч рублей. Информацию подтвердила прокуратура Башкортостана.

