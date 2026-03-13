В Уфе осудили сбежавшего заключённого из Узбекистана

21:35, 13 мар 2026

В Уфе вынесли приговор 50-летнему гражданину Узбекистана, совершившему побег из колонии-поселения. Беглеца поймали в Челябинской области.

В Уфе суд поставил точку в деле 50-летнего уроженца Узбекистана, который решил покинуть колонию-поселение. Информацию подтвердила объединённая пресс-служба судов региона.

Мужчина отбывал наказание в исправительном учреждении, однако в какой-то момент пересёк его границу и исчез. Искали его недолго — беглеца обнаружили и задержали уже в Челябинской области.

На суде осуждённый полностью признал вину. Итог — 1 год и 7 месяцев лишения свободы, но теперь уже в колонии строгого режима.

