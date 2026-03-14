Трижды ударил ножом «народного героя»: в Уфе вынесли приговор напавшему на Владимира Санкина

20:58, 14 мар 2026

В Уфе вынесли приговор мужчине, который трижды ударил ножом Владимира Санкина — того самого, который отсидел за убийство педофила. Санкин вступился за продавщицу в магазине.

Калининский районный суд Уфы на этой неделе приговорил к четырём с половиной годам колонии строгого режима Эльдара Сибаева, который в сентябре 2025 года нанёс три ножевых ранения Владимиру Санкину. Тому самому Санкину, чьё имя в 2020 году узнала вся страна.

Как Санкин стал известен

В январе 2020 года уфимский автомеханик возвращался домой, когда к нему подбежал ребёнок с просьбой о помощи. Мальчик рассказал, что его друга удерживает в квартире мужчина с топором. Санкин немедленно отправился по указанному адресу и вытащил удерживавшего детей человека на улицу. Им оказался 54-летний Владимир Зайцев — ранее судимый за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Санкин жестоко избил его штакетником, после чего Зайцев скончался в карете скорой помощи.

Автомеханику предъявили обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть. Дело получило огромный общественный резонанс — тысячи людей подписывали петиции в защиту Санкина, называя его героем, спасшим ребёнка. Однако Верховный суд Башкирии назначил ему шесть лет колонии общего режима. Уже находясь в заключении, Владимир утверждал, что не раскаивается в содеянном и считает, что предотвратил преступление. Отбыв четыре года, осенью 2024-го он вышел по условно-досрочному освобождению. В первый же день на свободе сообщил, что не держит обиды на вынесшего приговор судью.

Новый инцидент

Больше года после освобождения Санкин с семьёй жил спокойно, пока в сентябре 2025 года не оказался участником новой криминальной истории — на этот раз уже в роли потерпевшего. В одном из уфимских магазинов он стал свидетелем конфликта между покупателем и продавщицей. По словам сотрудницы торговой точки, Эльдар Сибаев без видимой причины начал с ней конфликтовать. Зашедший в магазин Санкин поинтересовался у женщины, что произошло, а затем предложил грубияну выйти на улицу для выяснения отношений.

На улице между мужчинами завязалась драка. В ходе потасовки Сибаев достал нож и трижды ударил Санкина. Ранения оказались серьёзными, однако жизни Владимира ничего не угрожало.

Приговор

Сибаева задержали и поместили в следственный изолятор по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью. Примечательно, что сам Санкин не подавал заявления в полицию. На судебном заседании он заявил, что конфликт был обоюдным, а его оппонент, по сути, не виноват. Владимир пояснил, что обмен резкими словами перерос в драку, и он не видит в произошедшем ничего, кроме обычной уличной стычки.

Сибаев, ранее уже имевший судимость за участие в другой драке, полностью признал вину и принёс извинения потерпевшему. Тем не менее суд назначил ему четыре с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео