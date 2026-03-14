Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Трижды ударил ножом «народного героя»: в Уфе вынесли приговор напавшему на Владимира Санкина

20:58, 14 мар 2026

В Уфе вынесли приговор мужчине, который трижды ударил ножом Владимира Санкина — того самого, который отсидел за убийство педофила. Санкин вступился за продавщицу в магазине.

Калининский районный суд Уфы на этой неделе приговорил к четырём с половиной годам колонии строгого режима Эльдара Сибаева, который в сентябре 2025 года нанёс три ножевых ранения Владимиру Санкину. Тому самому Санкину, чьё имя в 2020 году узнала вся страна.

Как Санкин стал известен

В январе 2020 года уфимский автомеханик возвращался домой, когда к нему подбежал ребёнок с просьбой о помощи. Мальчик рассказал, что его друга удерживает в квартире мужчина с топором. Санкин немедленно отправился по указанному адресу и вытащил удерживавшего детей человека на улицу. Им оказался 54-летний Владимир Зайцев — ранее судимый за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Санкин жестоко избил его штакетником, после чего Зайцев скончался в карете скорой помощи.

Автомеханику предъявили обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть. Дело получило огромный общественный резонанс — тысячи людей подписывали петиции в защиту Санкина, называя его героем, спасшим ребёнка. Однако Верховный суд Башкирии назначил ему шесть лет колонии общего режима. Уже находясь в заключении, Владимир утверждал, что не раскаивается в содеянном и считает, что предотвратил преступление. Отбыв четыре года, осенью 2024-го он вышел по условно-досрочному освобождению. В первый же день на свободе сообщил, что не держит обиды на вынесшего приговор судью.

Новый инцидент

Больше года после освобождения Санкин с семьёй жил спокойно, пока в сентябре 2025 года не оказался участником новой криминальной истории — на этот раз уже в роли потерпевшего. В одном из уфимских магазинов он стал свидетелем конфликта между покупателем и продавщицей. По словам сотрудницы торговой точки, Эльдар Сибаев без видимой причины начал с ней конфликтовать. Зашедший в магазин Санкин поинтересовался у женщины, что произошло, а затем предложил грубияну выйти на улицу для выяснения отношений.

На улице между мужчинами завязалась драка. В ходе потасовки Сибаев достал нож и трижды ударил Санкина. Ранения оказались серьёзными, однако жизни Владимира ничего не угрожало.

Приговор

Сибаева задержали и поместили в следственный изолятор по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью. Примечательно, что сам Санкин не подавал заявления в полицию. На судебном заседании он заявил, что конфликт был обоюдным, а его оппонент, по сути, не виноват. Владимир пояснил, что обмен резкими словами перерос в драку, и он не видит в произошедшем ничего, кроме обычной уличной стычки.

Сибаев, ранее уже имевший судимость за участие в другой драке, полностью признал вину и принёс извинения потерпевшему. Тем не менее суд назначил ему четыре с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: суд
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен