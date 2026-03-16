В Уфе мужчина напал с ножом на женщину в подъезде

В Уфе мужчина напал с ножом на женщину в подъезде

21:08, 16 мар 2026

Житель Уфы выследил женщину от магазина до дома и попытался отобрать сумку, угрожая ножом. Суд уже вынес приговор.

В Уфе Орджоникидзевский районный суд приговорил местного жителя за разбойное нападение на женщину. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Как установило следствие, нетрезвый мужчина заметил потерпевшую возле магазина и пошел за ней следом. Когда женщина зашла в подъезд своего дома, он достал нож и потребовал отдать сумку. Однако жертва не растерялась — начала сопротивляться и громко звать на помощь. На крики выглянула соседка, и злоумышленник сбежал.

На заседании осужденный объяснил свой поступок довольно необычно. По его словам, ему не хватало средств на алкоголь и сигареты. Он якобы хотел просто попросить у женщины немного денег, но застеснялся — и вместо этого решился на ограбление с ножом.

Суд назначил фигуранту реальный срок лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа нападение суд
