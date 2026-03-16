В Уфе суд защитил права участника СВО, которого вынудили уволиться перед отправкой на фронт

21:23, 16 мар 2026

Верховный суд Башкортостана подтвердил: увольнение добровольца из муниципального учреждения было незаконным. Мужчину восстановили в должности и взыскали компенсацию морального вреда с работодателя.

Верховный суд Республики Башкортостан поставил точку в трудовом споре между участником специальной военной операции и МКУ «Центр общественной безопасности Уфы». Апелляция согласилась с решением Орджоникидзевского районного суда — сотрудника вернули на прежнее место. Об этом сообщает республиканская государственная трудовая инспекция.

Мужчина проработал в учреждении четыре года. Весной 2024 года он принял решение отправиться добровольцем на СВО и уведомил об этом руководство. Однако вместо законной процедуры приостановления трудового договора начальство предложило ему написать заявление об увольнении. Работнику пообещали, что по возвращении его примут обратно на аналогичную позицию. Он согласился — и договор расторгли в тот же день.

В октябре 2024 года мужчина, получивший на службе два ранения, вернулся домой и пришёл в родную организацию. Там его не ждали. Обращения в различные инстанции результата не принесли — формально увольнение выглядело добровольным.

Тогда при содействии Гострудинспекции РБ бывший сотрудник обратился в суд. В ведомстве напомнили, что статья 351.7 Трудового кодекса прямо гарантирует участникам СВО приостановление трудового договора с сохранением рабочего места и должности. Работодатель обязан был разъяснить эту норму сотруднику, а не подталкивать к увольнению.

По оценке инспекции, о принуждении свидетельствует и то, что договор расторгли день в день — у работника не оставалось даже возможности отозвать заявление. Человек, рассчитывавший вернуться на прежнее место, мог отказаться от гарантий только в одном случае — если его ввели в заблуждение.

Суд встал на сторону участника спецоперации. Его восстановили в прежней должности, а с работодателя взыскали компенсацию за причинённый моральный вред.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
