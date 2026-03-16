Выследил у банка и похитил 200 тысяч рублей — в Уфе мужчина жестоко избил пенсионера из-за денег

Выследил у банка и похитил 200 тысяч рублей — в Уфе мужчина жестоко избил пенсионера из-за денег

21:30, 16 мар 2026

В Уфе задержали мужчину, который выследил пенсионера у банка и ограбил его, забрав 200 тысяч рублей.

Прокуратура Кировского района Уфы направила в суд дело о разбойном нападении на 75-летнего горожанина. Обвиняемый — 33-летний местный житель, которому вменяют разбой с применением насилия.

По данным прокуратуры Башкортостана, в декабре 2025 года злоумышленник заметил, как пожилой мужчина получает деньги в банке. Он пошёл за ним и в безлюдном месте повалил на землю, избил и забрал 200 тысяч рублей.

Пенсионер попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами и гематомами. Фигурант частично признал вину. Дело передано в Кировский районный суд.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жительница Башкирии получила 4 года колонии за налёты на офисы МФО с гранатой

Читайте также:

Жительница Башкирии получила 4 года колонии за налёты на офисы МФО с гранатой
Читайте также

В Уфе аферисты обманули пенсионера, обещав «решить вопрос» с армией для сына
Человек и закон в Башкирии
В Уфе аферисты обманули пенсионера, обещав «решить вопрос» с армией для сына
В Башкирии двое мужчин получили условные сроки за взятку сотруднику ФСБ
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии двое мужчин получили условные сроки за взятку сотруднику ФСБ
В уфимском СИЗО заключенный вымогал деньги у сокамерников
Человек и закон в Башкирии
В уфимском СИЗО заключенный вымогал деньги у сокамерников
В Уфе будут судить мужчину, напавшего на трех девочек-подростков и полицейского
Человек и закон в Башкирии
В Уфе будут судить мужчину, напавшего на трех девочек-подростков и полицейского


