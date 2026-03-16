Выследил у банка и похитил 200 тысяч рублей — в Уфе мужчина жестоко избил пенсионера из-за денег

21:30, 16 мар 2026

В Уфе задержали мужчину, который выследил пенсионера у банка и ограбил его, забрав 200 тысяч рублей.

Прокуратура Кировского района Уфы направила в суд дело о разбойном нападении на 75-летнего горожанина. Обвиняемый — 33-летний местный житель, которому вменяют разбой с применением насилия.

По данным прокуратуры Башкортостана, в декабре 2025 года злоумышленник заметил, как пожилой мужчина получает деньги в банке. Он пошёл за ним и в безлюдном месте повалил на землю, избил и забрал 200 тысяч рублей.

Пенсионер попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами и гематомами. Фигурант частично признал вину. Дело передано в Кировский районный суд.

Автор: Семен Подгорный