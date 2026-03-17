В Уфе осудили мужчину, «заминировавшего» дом

21:31, 17 мар 2026

37-летний житель Уфы позвонил в экстренные службы и сообщил о «бомбе» в жилом доме. Информация оказалась ложной — мужчину осудили.

В Уфе Калининский районный суд вынес приговор 37-летнему горожанину, который решил «заминировать» жилой дом. Мужчина набрал номер 112 прямо со двора многоэтажки и заявил оператору, что в одной из квартир вот-вот произойдёт взрыв, создающий реальную угрозу для жизни людей.

Тревожный сигнал тут же ушёл в полицию. Начальник дежурной смены отдела полиции № 1 зафиксировал обращение и направил на место следственно-оперативную группу из пяти сотрудников. Полицейские тщательно обследовали здание в поисках взрывного устройства, однако ни бомбы, ни каких-либо следов взрывчатых веществ обнаружено не было — звонок оказался пустышкой.

Мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В зале суда он полностью признал свою вину. Итог — один год ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru