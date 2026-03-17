В Башкирии осудили мужчину, едва не убившего приятеля обухом топора

21:50, 17 мар 2026

Житель Башкирии получил более восьми лет колонии особого режима за покушение на убийство и серию краж.

В Башкирии вынесли приговор мужчине, который во время застолья схватил топор и несколько раз ударил обухом по голове лежавшего на кровати приятеля. Инцидент произошёл в августе 2025 года — собутыльники повздорили в ходе распития спиртного. Пострадавшего доставили в больницу с тяжёлыми травмами. Об этом сообщает Прокуратура РБ.

Следствие также установило, что с марта по июль минувшего года осуждённый промышлял кражами — общий ущерб превысил 114 тысяч рублей. Суд признал фигуранта виновным в покушении на убийство и хищениях. С учётом ранее имевшейся судимости ему назначили восемь лет и два месяца лишения свободы в колонии особого режима.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
