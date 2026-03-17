Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
В Башкирии вынесли приговор водителю за наезд на полицейского

22:01, 17 мар 2026

Суд в Башкирии наказал мужчину, который напал на полицейского и проехал с ним на капоте целую сотню метров.

Суд в Стерлитамаке вынес приговор 45-летнему мужчине, который напал на сотрудника полиции и прокатил его на капоте авто. Об этом сообщает пресс-служба судов Башкирии.

В июле минувшего года полицейские заметили странное поведение мужчины возле одного из домов и подошли для проверки. Тот ударил сотрудника в плечо, сел в «Шкоду Октавию» и поехал прямо на оперативника. Полицейский оказался на капоте — так мужчина проехал с ним не менее ста метров. После остановки машины водитель попытался сбежать, но был задержан на месте.

Свою вину фигурант признал лишь частично. Итог — два года условного срока и конфискация автомобиля.

Двух жителей Башкирии приговорили к 3 и 5 годам колонии за избиение полицейского

Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке суд
