В Башкирии вынесли приговор водителю за наезд на полицейского
22:01, 17 мар 2026
Суд в Башкирии наказал мужчину, который напал на полицейского и проехал с ним на капоте целую сотню метров.
Суд в Стерлитамаке вынес приговор 45-летнему мужчине, который напал на сотрудника полиции и прокатил его на капоте авто. Об этом сообщает пресс-служба судов Башкирии.
В июле минувшего года полицейские заметили странное поведение мужчины возле одного из домов и подошли для проверки. Тот ударил сотрудника в плечо, сел в «Шкоду Октавию» и поехал прямо на оперативника. Полицейский оказался на капоте — так мужчина проехал с ним не менее ста метров. После остановки машины водитель попытался сбежать, но был задержан на месте.
Свою вину фигурант признал лишь частично. Итог — два года условного срока и конфискация автомобиля.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.