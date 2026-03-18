Житель Башкирии получил срок за нападение на брата и давление на свидетельницу

22:16, 18 мар 2026

В Альшеевском районе суд приговорил ранее судимого мужчину к двум годам и одному месяцу колонии.

По данным прокуратуры Башкирии, осуждённый в ходе ссоры ударил родного брата кулаком в лицо. Через несколько месяцев он узнал, что женщина дала показания по делу о краже телефона, и напал на неё — ударил в грудь, требуя изменить показания.

Вину подсудимый так и не признал.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Альшеевский район происшествия в Альшеевском районе суд
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
