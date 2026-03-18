Житель Башкирии получил срок за нападение на брата и давление на свидетельницу
22:16, 18 мар 2026
В Альшеевском районе суд приговорил ранее судимого мужчину к двум годам и одному месяцу колонии.
По данным прокуратуры Башкирии, осуждённый в ходе ссоры ударил родного брата кулаком в лицо. Через несколько месяцев он узнал, что женщина дала показания по делу о краже телефона, и напал на неё — ударил в грудь, требуя изменить показания.
Вину подсудимый так и не признал.
Автор: Семен Подгорный
