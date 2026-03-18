Житель Башкирии получил срок за нападение на брата и давление на свидетельницу

22:16, 18 мар 2026

В Альшеевском районе суд приговорил ранее судимого мужчину к двум годам и одному месяцу колонии.

По данным прокуратуры Башкирии, осуждённый в ходе ссоры ударил родного брата кулаком в лицо. Через несколько месяцев он узнал, что женщина дала показания по делу о краже телефона, и напал на неё — ударил в грудь, требуя изменить показания.

Вину подсудимый так и не признал.

Автор: Семен Подгорный