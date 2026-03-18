В Башкирии пьяный водитель Toyota убил отца семейства

22:28, 18 мар 2026

В Башкирии суд вынес приговор мужчине, который сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП — погиб водитель встречной машины, пострадали его жена и дочь.

Бирский межрайонный суд завершил рассмотрение дела о ДТП с участием нетрезвого водителя, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана.

В мае 2025 года пьяный мужчина за рулём Toyota RAV4 столкнулся с попутным Renault Logan на одной из улиц Бирска. От удара водитель Renault погиб на месте. Его супруга и восьмилетняя дочь получили травмы.

На суде виновник признал вину лишь частично. Суд назначил ему 7 лет лишения свободы в колонии-поселении. Помимо этого, осуждённому запрещено садиться за руль на 2 года и 6 месяцев.

Житель Башкирии получил срок за нападение на брата и давление на свидетельницу

Автор: Семен Подгорный
