Завербованный через мессенджер школьник из Уфы готовил взрыв в храме

22:35, 18 мар 2026

В столице Башкирии арестовали подростка, которого через мессенджер склонили к подготовке теракта в церкви. Помимо этого, он вербовал знакомых и оправдывал терроризм в сети.

В Уфе суд заключил под стражу 16-летнего жителя города. Ему предъявлены обвинения в участии в террористической организации, содействии терроризму и его публичном оправдании. Об этом сообщила пресс-служба СК по Башкортостану.

По данным следствия, ещё в 2024 году несовершеннолетнего завербовал куратор с территории Украины. Вступив в запрещённую в России международную террористическую организацию, юноша начал выполнять поручения куратора — склонял знакомых к вступлению в неё и публиковал в социальных сетях материалы, оправдывающие деятельность террористов.

Также он вынашивал план по сборке самодельного взрывного устройства для атаки на один из православных храмов Уфы. Реализовать замысел ему не дали — сотрудники ФСБ и Следственного комитета своевременно установили его личность и задержали подозреваемого.

В ходе обыска у него обнаружили экстремистскую литературу и видеоинструкцию по сборке бомбы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ