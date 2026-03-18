Завербованный через мессенджер школьник из Уфы готовил взрыв в храме

22:35, 18 мар 2026

В столице Башкирии арестовали подростка, которого через мессенджер склонили к подготовке теракта в церкви. Помимо этого, он вербовал знакомых и оправдывал терроризм в сети.

В Уфе суд заключил под стражу 16-летнего жителя города. Ему предъявлены обвинения в участии в террористической организации, содействии терроризму и его публичном оправдании. Об этом сообщила пресс-служба СК по Башкортостану.

По данным следствия, ещё в 2024 году несовершеннолетнего завербовал куратор с территории Украины. Вступив в запрещённую в России международную террористическую организацию, юноша начал выполнять поручения куратора — склонял знакомых к вступлению в неё и публиковал в социальных сетях материалы, оправдывающие деятельность террористов.

Также он вынашивал план по сборке самодельного взрывного устройства для атаки на один из православных храмов Уфы. Реализовать замысел ему не дали — сотрудники ФСБ и Следственного комитета своевременно установили его личность и задержали подозреваемого.

В ходе обыска у него обнаружили экстремистскую литературу и видеоинструкцию по сборке бомбы.

В Уфе 19-летнего студента арестовали по обвинению в поджоге локомотива

Читайте также:

В Уфе 19-летнего студента арестовали по обвинению в поджоге локомотива
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Уфе пару отправили в СИЗО за попытку подсадить школьницу на наркотики
Происшествия в Башкирии
В Уфе пару отправили в СИЗО за попытку подсадить школьницу на наркотики
В Уфе 19-летнего студента арестовали по обвинению в поджоге локомотива
Человек и закон в Башкирии
В Уфе 19-летнего студента арестовали по обвинению в поджоге локомотива
Следователи раскрыли экстремистскую деятельность жителя Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Следователи раскрыли экстремистскую деятельность жителя Башкирии
Раскрыты подробности подготовки теракта: Двое террористов из «Крокуса» получали инструкции в Турции
Россия/мир
Раскрыты подробности подготовки теракта: Двое террористов из «Крокуса» получали инструкции в Турции


