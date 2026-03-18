Супруг-выпивоха оставил жену без иномарки: суд в Башкирии обратил авто в доход государства

22:40, 18 мар 2026

В Башкирии суд конфисковал автомобиль супруги осуждённого, который повторно сел за руль в нетрезвом состоянии.

Жительница Башкирии лишилась личной машины из-за привычки мужа садиться за руль после употребления алкоголя. Чекмагушевский межрайонный суд вынес приговор жителю Уфы, которого повторно задержали нетрезвым за рулём. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ноябре 2025 года мужчина управлял Hyundai Solaris, оформленным на его жену. Во время поездки автомобиль остановили инспекторы ГАИ. Медицинское освидетельствование подтвердило — водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже получал административное наказание за аналогичное нарушение.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 240 часов обязательных работ и лишил права управления транспортом на два года. Кроме того, суд конфисковал автомобиль в доход государства. Машина принадлежала супруге осуждённого, но это не помешало изъятию.

Автор: Семен Подгорный