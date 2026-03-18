Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Супруг-выпивоха оставил жену без иномарки: суд в Башкирии обратил авто в доход государства

22:40, 18 мар 2026

В Башкирии суд конфисковал автомобиль супруги осуждённого, который повторно сел за руль в нетрезвом состоянии.

Жительница Башкирии лишилась личной машины из-за привычки мужа садиться за руль после употребления алкоголя. Чекмагушевский межрайонный суд вынес приговор жителю Уфы, которого повторно задержали нетрезвым за рулём. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ноябре 2025 года мужчина управлял Hyundai Solaris, оформленным на его жену. Во время поездки автомобиль остановили инспекторы ГАИ. Медицинское освидетельствование подтвердило — водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже получал административное наказание за аналогичное нарушение.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 240 часов обязательных работ и лишил права управления транспортом на два года. Кроме того, суд конфисковал автомобиль в доход государства. Машина принадлежала супруге осуждённого, но это не помешало изъятию.

Автор: Семен Подгорный
Теги: суд
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен