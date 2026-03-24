В Башкирии суд оштрафовал заключённого за татуировки с запрещённой символикой

21:55, 24 мар 2026

Мужчина не стал скрывать изображения, нанесённые на плечи.

Мелеузовский районный суд Башкирии рассмотрел административное дело в отношении осуждённого, который открыто демонстрировал татуировки с символикой запрещённой в России экстремистской организации «А.У.Е. *». Об этом следует из официального релиза суда.

По материалам дела, вечером мужчина находился в жилой секции отряда № 2, где на обеих руках в области плеч были отчётливо видны изображения с запрещённой символикой.

Обвиняемый вину признал. По итогам рассмотрения дела суд назначил административный штраф.

* - запрещенная в России экстремистская организация.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru