В Башкирии суд оштрафовал заключённого за татуировки с запрещённой символикой
21:55, 24 мар 2026
Мужчина не стал скрывать изображения, нанесённые на плечи.
Мелеузовский районный суд Башкирии рассмотрел административное дело в отношении осуждённого, который открыто демонстрировал татуировки с символикой запрещённой в России экстремистской организации «А.У.Е. *». Об этом следует из официального релиза суда.
По материалам дела, вечером мужчина находился в жилой секции отряда № 2, где на обеих руках в области плеч были отчётливо видны изображения с запрещённой символикой.
Обвиняемый вину признал. По итогам рассмотрения дела суд назначил административный штраф.
* - запрещенная в России экстремистская организация.
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
