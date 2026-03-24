В Башкирии нашли 11-летнюю девочку без документов: прокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело

22:04, 24 мар 2026

В деревне Вавилово под Уфой обнаружили ребёнка, который официально не существует — у девочки нет свидетельства о рождении, она никогда не посещала школу и поликлинику. Ситуацией занялись прокуратура Башкирии и региональный Следственный комитет. Подробности выяснило издание «КП-Уфа».

История 11-летней жительницы деревни Вавилово Уфимского района — назовём её Эльвирой — стала известна широкой аудитории после того, как информация о ней распространились в социальных сетях и региональных СМИ. Девочка выросла в многодетной семье, однако с точки зрения государственных документов её появление на свет нигде не зафиксировано: нет свидетельства о рождении, нет записи в детской поликлинике, нет места в школе.

Первоначально в публикациях звучали тревожные подробности: мать-одиночка, воспитывающая девятерых детей, якобы злоупотребляет алкоголем, а дети ведут себя агрессивно по отношению к окружающим. Соседка семьи Людмила в разговоре с журналистами эту версию опровергла.

— Ни разу не видела её пьяной, и детей тоже. Живут в обычных условиях, небогато, но нормально. Дети здороваются при встрече. Не понимаю, откуда взялись слухи, что они дикие. Самые обычные дети, — рассказала она.

Вместе с тем соседка подтвердила: у 11-летней девочки действительно нет никаких документов. По её предположению, мать поначалу не занялась оформлением бумаг, а затем стала опасаться административных последствий.

— Непонятно и другое: почему ни в районном отделе образования, ни в органах опеки никто не интересовался этой семьёй всё это время, — добавила она.

Детский омбудсмен Башкирии Ольга Панчихина сообщила, что на сегодняшний день из девяти детей в семье несовершеннолетних только трое — включая саму Эльвиру. Остальные уже достигли совершеннолетия, часть из них обзавелась собственными семьями. Условия проживания младших детей специалисты оценили как удовлетворительные — в социальный приют никого не направили.

— Документов у ребёнка действительно нет. Предстоит провести специальное тестирование, чтобы определить уровень психического развития девочки и его соответствие возрасту. Могу сказать, что она умеет читать. Вопросы есть, но ситуация не настолько критична, как её первоначально описывали, — пояснила омбудсмен.

По данным Панчихиной, девочка появилась на свет дома, и медицинские работники этот факт зафиксировали. Почему после этого ребёнка не поставили на учёт и не оформили документы — предстоит установить.

Свидетельство о рождении Эльвире будут оформлять через суд: именно судебный орган должен признать сам факт её появления на свет. Уполномоченный отметила, что попытка инициировать этот процесс уже предпринималась, однако до результата доведена не была. После решения документального вопроса будет рассматриваться вопрос об устройстве девочки в школу.

Прокуратура Башкирии уже приступила к проверке: надзорное ведомство намерено дать правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки, которые были обязаны контролировать положение детей в семье.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье о халатности. В ведомстве уточнили, что в ходе расследования будет изучена работа сотрудников системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, ответственных за надзор за условиями жизни и воспитания детей в данной семье.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный