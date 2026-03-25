Депутат Госсобрания Башкирии получил 10 лет за посредничество во взяточничестве

21:44, 25 мар 2026

Советский районный суд Уфы огласил приговор депутату Государственного собрания Республики Башкортостан Алексею Локотченко. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Осенью 2024 года Локотченко вместе с сообщником предложил своей знакомой содействие в урегулировании её уголовного дела, связанного с незаконной банковской деятельностью. За прекращение преследования они запросили 10 миллионов рублей, ещё 200 тысяч — под предлогом оформления необходимых бумаг. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Суд назначил депутату наказание в виде десяти лет лишения свободы. Дело в отношении его соучастника выделено в отдельное производство. Гражданке, которая пыталась уйти от уголовной ответственности, ранее также был вынесен обвинительный приговор.

Автор: Семен Подгорный
Фото: прокуратура РБ
суд взятка
