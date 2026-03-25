В Стерлитамаке перед судом предстанет водитель, по вине которого погибла пассажирка

21:48, 25 мар 2026

Житель Башкирии обвиняется в смертельном ДТП — находясь в нетрезвом состоянии, он врезался в столб.

Прокуратура Башкортостана сообщила о передаче в суд уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Стерлитамака.

В декабре прошлого года он управлял автомобилем BMW 320 в состоянии алкогольного опьянения, превысил скоростной режим и допустил столкновение с бетонным столбом на одной из городских улиц. Находившаяся в салоне девушка погибла.

Обвиняемый признал вину в полном объёме. Дело передано в городской суд Стерлитамака.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru