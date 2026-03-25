Экс-чиновник из Уфы три года брал взятки за госконтракты

21:58, 25 мар 2026

Верховный суд Башкортостана пересмотрел приговор бывшему заместителю руководителя дорожного ведомства республики и отправил его в колонию строгого режима.

Верховный суд Республики Башкортостан по представлению прокуратуры Кировского района Уфы ужесточил наказание бывшему заместителю руководителя ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Согласно материалам дела, с февраля 2021 по февраль 2024 года чиновник систематически получал незаконные денежные вознаграждения — лично и через посредников — от представителей коммерческой структуры. Общая сумма полученных средств составила 3 млн 100 тыс. рублей. Размер отдельных платежей варьировался от 100 тыс. до 1 млн рублей. Деньги передавались за содействие на торгах и аукционах при заключении государственных контрактов с ведомством, а также за беспрепятственное подписание актов приёмки выполненных дорожных работ.

Первоначально суд признал обвиняемого виновным по статье о получении взятки в особо крупном размере и назначил штраф в 4 млн рублей. Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке.

Верховный суд республики согласился с позицией прокурора и изменил приговор: осуждённому назначено 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также запрет на занятие должностей на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет. В зале суда мужчину взяли под стражу.

Автор: Семен Подгорный