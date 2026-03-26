Осуждённый из Уфы сбежал из колонии во время уборки и добрался домой на попутках
22:23, 26 мар 2026
В октябре прошлого года осуждённый житель Уфы самовольно покинул колонию-поселение в Башкирии. Об этом сообщила прокуратура республики.
40-летний мужчина отбывал наказание за кражи. Воспользовавшись хозяйственными работами, он покинул территории исправительное учреждение. До дома осужденный добрался на попутном транспорте. Сотрудники службы исполнения наказаний задержали его уже на следующий день.
Стерлитамакский городской суд признал мужчину виновным в побеге. Свою причастность он не отрицал. С учётом остатка прежнего срока суд назначил ему два года в исправительной колонии строгого режима.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Ограбил магазин, напал на мать: история беглеца сбежавшего из исправительного центра в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии получил 8 лет за убийство незваного гостя
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии приговорили к 17 годам колонии за убийство
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии вымогатели наехали на таксистку: требовали 2 миллиона за «крышу»
Происшествия в Башкирии
Опасный преступник сбежал из колонии в Башкирии