Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Осуждённый из Уфы сбежал из колонии во время уборки и добрался домой на попутках

22:23, 26 мар 2026

В октябре прошлого года осуждённый житель Уфы самовольно покинул колонию-поселение в Башкирии. Об этом сообщила прокуратура республики.

40-летний мужчина отбывал наказание за кражи. Воспользовавшись хозяйственными работами, он покинул территории исправительное учреждение. До дома осужденный добрался на попутном транспорте. Сотрудники службы исполнения наказаний задержали его уже на следующий день.

Стерлитамакский городской суд признал мужчину виновным в побеге. Свою причастность он не отрицал. С учётом остатка прежнего срока суд назначил ему два года в исправительной колонии строгого режима.

Ограбил магазин, напал на мать: история беглеца сбежавшего из исправительного центра в Башкирии

Автор: Семен Подгорный
Теги: побег из тюрьмы
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен