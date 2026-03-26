Осуждённый из Уфы сбежал из колонии во время уборки и добрался домой на попутках

26 мар 2026

В октябре прошлого года осуждённый житель Уфы самовольно покинул колонию-поселение в Башкирии. Об этом сообщила прокуратура республики.

40-летний мужчина отбывал наказание за кражи. Воспользовавшись хозяйственными работами, он покинул территории исправительное учреждение. До дома осужденный добрался на попутном транспорте. Сотрудники службы исполнения наказаний задержали его уже на следующий день.

Стерлитамакский городской суд признал мужчину виновным в побеге. Свою причастность он не отрицал. С учётом остатка прежнего срока суд назначил ему два года в исправительной колонии строгого режима.

Автор: Семен Подгорный