Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии осудили мужчину, забившего незнакомца после визита в ночной клуб

22:32, 26 мар 2026

Прокуратура Республики Башкортостан сообщила о вынесении приговора жителю Кумертау. Суд признал 30-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего по неосторожности.

Ранним утром 1 марта прошлого года на улице Энергетиков нетрезвый мужчина, возвращавшийся из ночного заведения, вступил в конфликт с 44-летним прохожим. В ходе столкновения он нанёс незнакомцу не менее 16 ударов руками и ногами в область головы и туловища. Пострадавшего доставили в больницу, однако через две недели он умер.

Подсудимый вину не признал. Кумертауский межрайонный суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, осуждённый обязан выплатить детям погибшего компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Кумертау происшествия в кумертау убийство суд
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен