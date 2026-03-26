В Башкирии осудили мужчину, забившего незнакомца после визита в ночной клуб

22:32, 26 мар 2026

Прокуратура Республики Башкортостан сообщила о вынесении приговора жителю Кумертау. Суд признал 30-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего по неосторожности.

Ранним утром 1 марта прошлого года на улице Энергетиков нетрезвый мужчина, возвращавшийся из ночного заведения, вступил в конфликт с 44-летним прохожим. В ходе столкновения он нанёс незнакомцу не менее 16 ударов руками и ногами в область головы и туловища. Пострадавшего доставили в больницу, однако через две недели он умер.

Подсудимый вину не признал. Кумертауский межрайонный суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, осуждённый обязан выплатить детям погибшего компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей.

Автор: Семен Подгорный