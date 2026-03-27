Уфимка взяла кредит на 4 млн рублей, спрятала деньги на работе и заявила в полицию о краже

22:07, 27 мар 2026

Молодая предпринимательница из Уфы обратилась в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег. По данным МВД по Республике Башкортостан, это произошло после того, как девушка оформила кредит на покупку машины.

22-летняя жительница Уфы взяла в банке около 4 млн рублей — средства предназначались для приобретения автомобиля у знакомого. На сделке настаивал её отец. Машина к тому моменту уже находилась в пользовании девушки: по её словам, знакомый передал транспортное средство ей временно — до завершения оформления кредита.

Когда семья приехала к владельцу автомобиля для заключения сделки, выяснилось, что 3,5 млн рублей из сумки, оставленной на заднем сиденье, исчезли. Семья вернулась домой на такси, чтобы проверить, не остались ли деньги там, однако безрезультатно. После этого девушка подала заявление в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что никто деньги не похищал. На допросе заявительница призналась: она сама спрятала средства у себя на рабочем месте, чтобы не совершать покупку. По факту заявления проводится проверка. Девушке может быть предъявлено обвинение по статье 306 УК РФ — заведомо ложный донос.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жительница Нефтекамска отдала мошеннику с сайта знакомств больше миллиона рублей, взятых в кредит

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа мошенничество
Читайте также

Уфимка чуть не перевела мошенникам 600 тысяч рублей: ее спасла подруга
Происшествия в Башкирии
Уфимка чуть не перевела мошенникам 600 тысяч рублей: ее спасла подруга
Жительница Уфы лишилась квартиры и 8 млн рублей из-за мошенников
Происшествия в Башкирии
Жительница Уфы лишилась квартиры и 8 млн рублей из-за мошенников
Жительница Нефтекамска отдала мошеннику с сайта знакомств больше миллиона рублей, взятых в кредит
Происшествия в Башкирии
Жительница Нефтекамска отдала мошеннику с сайта знакомств больше миллиона рублей, взятых в кредит
Жуткое преступление в Уфе: экс-возлюбленный убил и изнасиловал 34-летнюю мать
Человек и закон в Башкирии
Жуткое преступление в Уфе: экс-возлюбленный убил и изнасиловал 34-летнюю мать


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
