Уфимка взяла кредит на 4 млн рублей, спрятала деньги на работе и заявила в полицию о краже

22:07, 27 мар 2026

Молодая предпринимательница из Уфы обратилась в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег. По данным МВД по Республике Башкортостан, это произошло после того, как девушка оформила кредит на покупку машины.

22-летняя жительница Уфы взяла в банке около 4 млн рублей — средства предназначались для приобретения автомобиля у знакомого. На сделке настаивал её отец. Машина к тому моменту уже находилась в пользовании девушки: по её словам, знакомый передал транспортное средство ей временно — до завершения оформления кредита.

Когда семья приехала к владельцу автомобиля для заключения сделки, выяснилось, что 3,5 млн рублей из сумки, оставленной на заднем сиденье, исчезли. Семья вернулась домой на такси, чтобы проверить, не остались ли деньги там, однако безрезультатно. После этого девушка подала заявление в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что никто деньги не похищал. На допросе заявительница призналась: она сама спрятала средства у себя на рабочем месте, чтобы не совершать покупку. По факту заявления проводится проверка. Девушке может быть предъявлено обвинение по статье 306 УК РФ — заведомо ложный донос.

Автор: Семен Подгорный