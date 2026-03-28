Похитил ради свадьбы: в Башкирии задержали мужчину, насильно увезшего студентку из колледжа

20:22, 28 мар 2026

В башкирском Кушнаренково 27-летний мужчина похитил 19-летнюю студентку, чтобы принудить её к браку. Преступника остановила случайность — у автомобиля закончился бензин. Дело дошло до Верховного суда республики.

В мае 2025 года в Башкирии была похищена несовершеннолетняя студентка местного колледжа. Преступление совершил 27-летний житель села Кушнаренково Эдгар Мамоян. Свои действия он объяснил следованием древним традициям езидов. Об обстоятельствах произошедшего стало известно по итогам судебного разбирательства, которые приводит издание КП-Уфа.

Отказ, которого не приняли

Мамоян длительное время добивался расположения 19-летней Марии (имя в материалах дела изменено). Молодой человек неоднократно делал ей предложение, обещал пышную свадьбу и совместную жизнь. Девушка неизменно отвечала отказом. Её семья занимала такую же позицию — родители считали претендента на руку дочери неподходящей партией и категорически возражали против этого союза.

Получив очередной отказ, Мамоян принял решение действовать иначе. К реализации плана он привлёк 22-летнего знакомого по имени Артём.

27 мая 2025 года двое мужчин на автомобиле подъехали к колледжу, где проходила обучение Мария, и стали ждать у входа. Когда девушка вышла из здания, Мамоян догнал её, силой усадил в машину и закрыл дверь. По словам Артёма, впоследствии данным им в ходе следствия, девушка была в панике и просила её отпустить.

Погоня, смена машины и попытка скрыться

Опасаясь преследования, похитители пересели в другой автомобиль и направились в Уфу. Расчёт был на то, что в крупном городе затеряться значительно проще. Однако в столице Башкирии Мария начала привлекать внимание окружающих — громко звала на помощь и пыталась вырваться. Это вынудило преступников изменить маршрут.

Мамоян принял решение вывезти девушку в малолюдный Туймазинский район. В дороге Марии на короткое время удалось воспользоваться телефоном — она успела сообщить родителям о похищении, прежде чем Мамоян отнял у неё устройство.

Закончился бензин — закончилась свобода

Завершить задуманное похитителям помешало непредвиденное обстоятельство. На трассе в Благоварском районе, в окрестностях села Языково, у автомобиля иссякло топливо. Артём отправился в расположенное неподалёку придорожное кафе за помощью, оставив Мамояна и Марию в машине на обочине.

Стоящий без аварийной сигнализации автомобиль привлёк внимание патруля ДПС. Когда инспекторы подошли к машине, девушка обратилась к ним за помощью и сообщила об обстоятельствах, при которых оказалась в этом автомобиле.

В ходе проверки документов выяснилось, что Мамоян находится в федеральном розыске. Ранее — в 2020 году — он уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В июле 2024 года он повторно совершил аналогичное правонарушение, за которое суд назначил ему год в колонии-поселении. Отбывать наказание осуждённый не явился, после чего был объявлен в розыск.

Суд не принял доводы о традициях

Мамояна задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о похищении человека. Свою вину он не признал. На судебном заседании по избранию меры пресечения мужчина заявил, что руководствовался национальными обычаями и не имел умысла причинить кому-либо вред.

— Прошу понять меня и принять к сведению, что есть такие обычаи, так сказать, традиции — я от этого отталкивался. Я никому не хотел навредить. Как мне казалось на тот момент и сейчас кажется, я всё делал из благих намерений, — заявил он в суде.

Суд доводы не принял. Мамоян был помещён под стражу. Артём вышел под подписку о невыезде.

После задержания родственники Мамояна предпринимали попытки связаться с семьёй Марии и убедить её пересмотреть позицию и согласиться на брак. Семья девушки расценила подобные обращения как неприемлемые.

Приговор с учётом смягчающих обстоятельств

Следствие завершилось в сжатые сроки. Уже в сентябре 2025 года суд первой инстанции вынес приговор. Осуждённые обжаловали его в Верховном суде Башкирии.

Апелляционная инстанция учла ряд смягчающих обстоятельств: потерпевшая сторона к тому моменту сама просила о назначении мягкого наказания, оба фигуранта дела выразили раскаяние. Мамояну дополнительно смягчили наказание в связи с заболеваниями близких родственников, Артёму — с учётом возраста.

В итоге Мамоян был приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима — с учётом неотбытого срока за управление автомобилем в нетрезвом виде. Артём получил 2 года и 4 месяца заключения.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети