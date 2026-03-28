В Башкирии оштрафовали мать, напавшую на годовалую дочь в коляске

21:18, 28 мар 2026

Суд в башкирском городе Благовещенске вынес приговор по делу о жестоком обращении с ребёнком. 33-летняя многодетная мать Виктория, в начале июня 2025 года напавшая на годовалую дочь прямо в детской коляске, приговорена к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики.

Инцидент произошёл в тамбуре местного супермаркета. Камера видеонаблюдения зафиксировала всю сцену целиком. На записи видно, как к стоящей коляске с младенцем подбегает мальчик примерно семи лет — старший брат девочки. Следом, с трудом сохраняя равновесие, подходит их мать.

Без какого-либо повода женщина начала проявлять агрессию в отношении ребёнка: ударила ладонью по лицу младенца, отчего тот заплакал. Мальчик попытался успокоить сестру и дал ей бутылочку с соской. Виктория принялась вырывать бутылочку у малышки, однако брат перехватил её и снова передал сестре соску.

После этого женщина несколько раз закрыла лицо ребёнка рукой и ударила его по голове. Мальчик пытался остановить мать — хватал её за руки и закрывал сестрёнку собой. Кульминацией эпизода стал момент, когда Виктория начала трясти ребёнка прямо в коляске.

Происходящее остановила сотрудница магазина: она подбежала к женщине, потребовала прекратить и оттолкнула её от коляски, пригрозив вызвать полицию. После этого Виктория забрала детей и покинула торговую точку. Очевидцы рассказали, что даже после вмешательства продавца женщина продолжала вести себя вызывающе, заявляла, что детей у неё не заберут, и угрожала сотруднице магазина.

Видеозапись появилась в открытом доступе 17 июня. Местные жители объяснили, что решились опубликовать ролик из-за бездействия органов опеки. По их словам, Викторию в Благовещенске знают давно и не с лучшей стороны. К 33 годам она воспитывает шестерых детей в возрасте от одного года до 15 лет. Семья, по имеющимся сведениям, ведёт асоциальный образ жизни, а главной проблемой матери является зависимость от алкоголя. Органы опеки неоднократно обращали внимание на эту семью: детей даже временно изымали, однако впоследствии возвращали. Административные меры воздействия результата не давали.

Публикация записи мгновенно привлекла внимание силовых структур. Прокуратура инициировала проверку по факту жестокого обращения с ребёнком. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

На допросе Виктория признала вину и выразила раскаяние. Кроме того, после произошедшего она прошла процедуру кодирования от алкогольной зависимости.

Прокуратура также направила представления в адрес руководства районной администрации и территориального отдела МВД в связи с недостаточной профилактической работой в отношении семьи. По информации правоохранительных органов, в настоящее время семья находится под усиленным наблюдением: органы опеки регулярно проверяют условия проживания детей и поведение родителей.

Суд вынес приговор. Несмотря на то что статья, по которой было возбуждено дело, предусматривает наказание вплоть до трёх лет лишения свободы, Виктория получила минимальное взыскание — штраф в 10 тысяч рублей. Как сложилась жизнь семьи после вынесения приговора, не сообщается.

Читайте также: В Башкирии мать шестерых детей будут судить за избиение годовалой дочери

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео