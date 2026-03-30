В Стерлитамаке осудили зачинщиков массовой драки

21:46, 30 мар 2026

В башкирском Стерлитамаке суд вынес приговор участникам массовой драки, произошедшей летом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

В июне 2024 года ночью возле кафе «Узбечка» между двумя группами мужчин вспыхнула ссора, переросшая в массовую драку. Впоследствии один из её участников вместе с сообщниками и неустановленными лицами нанёс травмы пятерым жителям города.

К ответственности привлекли пятерых местных жителей в возрасте от 16 до 46 лет. В зависимости от степени участия каждого суд признал их виновными в хулиганстве и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Стерлитамакский городской суд назначил четверым обвиняемым условное лишение свободы на сроки от 1 года 4 месяцев до 2 лет с испытательным сроком до полутора лет. Пятый фигурант дела заплатит штраф в размере 35 тысяч рублей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети