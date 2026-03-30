В Стерлитамаке осудили зачинщиков массовой драки

21:46, 30 мар 2026

В башкирском Стерлитамаке суд вынес приговор участникам массовой драки, произошедшей летом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

В июне 2024 года ночью возле кафе «Узбечка» между двумя группами мужчин вспыхнула ссора, переросшая в массовую драку. Впоследствии один из её участников вместе с сообщниками и неустановленными лицами нанёс травмы пятерым жителям города.

К ответственности привлекли пятерых местных жителей в возрасте от 16 до 46 лет. В зависимости от степени участия каждого суд признал их виновными в хулиганстве и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Стерлитамакский городской суд назначил четверым обвиняемым условное лишение свободы на сроки от 1 года 4 месяцев до 2 лет с испытательным сроком до полутора лет. Пятый фигурант дела заплатит штраф в размере 35 тысяч рублей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Сбил и добил: в Уфе арестовали водителя, покалечившего пешехода за замечание

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке драка
Читайте также

В Иглинском районе Башкирии вынесли приговор по делу о массовой драке с подростками
Человек и закон в Башкирии
В Иглинском районе Башкирии вынесли приговор по делу о массовой драке с подростками
В Башкирии произошла жестокая массовая драка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии произошла жестокая массовая драка
Житель Башкирии нанес побои экс-сожительнице за то, что та назвала его другим именем
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии нанес побои экс-сожительнице за то, что та назвала его другим именем
В Башкирии были арестованы трое участников драки в кафе
Происшествия в Башкирии
В Башкирии были арестованы трое участников драки в кафе


