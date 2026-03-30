В Башкирии водитель предстанет перед судом за гибель трёх человек в ДТП

21:53, 30 мар 2026

Прокуратура Чишминского района Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего местного жителя по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

В июле 2025 года мужчина управлял автомобилем «Лада Ларгус» на дороге в направлении села Шингак-Куль, когда выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси Л200». Двое пассажиров «Лады» погибли на месте, третий скончался в больнице.

Обвиняемый признал вину в полном объёме. Материалы дела переданы в Чишминский районный суд для рассмотрения по существу.

Автор: Семен Подгорный
Теги: суд Чишминский район дтп в чишминском районе происшествия в Чишминском районе
