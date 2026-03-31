Военный из Уфы осуждён на 9 лет за убийство в Ижевске
21:57, 31 мар 2026
Уфимский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство, совершённое в Ижевске 16 августа 2025 года. Приговор вступил в силу 27 марта, сообщает суд.
В ходе разбирательства установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения рядовой вступил в конфликт с другим мужчиной на почве личной неприязни и нанёс ему удар ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте.
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также
---
Нож в сердце за слово: в Башкирии мужчину приговорили к 7,5 годам за убийство знакомого
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мужчина с ножом и пистолетом напал на собственного племянника
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии осудили на 16 лет за убийство на станции Урман
Человек и закон в Башкирии
Жительница Башкирии получила 9 лет колонии за убийство сожителя