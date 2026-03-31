Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Военный из Уфы осуждён на 9 лет за убийство в Ижевске

21:57, 31 мар 2026

Уфимский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство, совершённое в Ижевске 16 августа 2025 года. Приговор вступил в силу 27 марта, сообщает суд.

В ходе разбирательства установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения рядовой вступил в конфликт с другим мужчиной на почве личной неприязни и нанёс ему удар ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии осудили мужчину, забившего незнакомца после визита в ночной клуб

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа суд убийство
Читайте также

Человек и закон в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен