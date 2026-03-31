Военный из Уфы осуждён на 9 лет за убийство в Ижевске

21:57, 31 мар 2026

Уфимский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство, совершённое в Ижевске 16 августа 2025 года. Приговор вступил в силу 27 марта, сообщает суд.

В ходе разбирательства установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения рядовой вступил в конфликт с другим мужчиной на почве личной неприязни и нанёс ему удар ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru