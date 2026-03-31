Вазэктомия не помогла: житель Уфы стал отцом четвёртый раз и отсудил у клиники 100 тысяч рублей

22:14, 31 мар 2026

46-летний многодетный отец из Уфы почти два года добивается справедливости в суде: после платной операции по прекращению репродуктивной функции его жена забеременела. Клиника назвала произошедшее чудом. Верховный суд Башкирии присудил мужчине компенсацию в 100 тысяч рублей — в 50 раз меньше заявленной суммы. Адвокат истца готовит кассационную жалобу.

Житель Уфы Иван С. (имя изменено) на протяжении почти двух лет судится с частной медицинской клиникой, где ему провели вазэктомию — операцию по прекращению способности к зачатию. Несмотря на процедуру, супруга мужчины забеременела, а ДНК-тест подтвердил его отцовство с вероятностью 99,9%. Верховный суд Башкирии вынес решение о выплате компенсации в размере 100 тысяч рублей, тогда как истец требовал более 5 миллионов. Адвокат Степан Полянский намерен обжаловать это решение в кассационном порядке. О деталях дела сообщает «КП-Уфа».

Иван — отец троих детей от первого брака. После развода и повторного замужества супруги пара приняла совместное решение не заводить детей. Чтобы исключить возможность нежелательной беременности, мужчина обратился в частную клинику, где за 40 тысяч рублей ему выполнили вазэктомию. Процедура должна была сохранить половую функцию, полностью исключив возможность зачатия.

Однако спустя несколько месяцев жена сообщила о беременности. После рождения сына мужчина сделал ДНК-тест, который подтвердил его биологическое родство с ребёнком. Несмотря на обстоятельства, пара восприняла рождение мальчика как неожиданный подарок и воспитывает его с радостью. Тем не менее претензии к клинике у Ивана остались.

Когда мужчина с результатами теста обратился к руководству медучреждения, там объяснили произошедшее индивидуальными физиологическими особенностями пациента и предложили вернуть лишь стоимость операции. Этот ответ Ивана не устроил. Вместе с адвокатом Степаном Полянским он подал иск: 375 тысяч рублей в качестве возмещения затрат и 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Советский районный суд Уфы, а затем и Верховный суд Башкирии удовлетворили иск лишь частично. Общая сумма выплат составила 100 тысяч рублей, из которых на моральный вред пришлось всего 10 тысяч.

В ходе судебного разбирательства клиника представила экспертизу, согласно которой медицинский персонал не несёт ответственности за сложившуюся ситуацию. Однако стороне истца удалось добиться независимой рецензии на это заключение — и она опровергла выводы клиники. Суд в итоге признал, что при проведении вазэктомии медики нарушили профессиональные стандарты выполнения процедуры. Формально врачебной ошибкой это не считается, поскольку вреда здоровью пациенту причинено не было.

По словам адвоката Полянского, главным нарушением стало отсутствие контрольной спермограммы. Согласно стандартам, она должна проводиться через пять месяцев после операции — для подтверждения её результата. Этого сделано не было. Кроме того, в ходе судебного процесса клиника отказалась от проведения полноценной медицинской экспертизы и настаивала на том, чтобы ограничиться анализом уже имеющейся документации. Между тем в специализированных центрах Москвы, располагающих необходимым оборудованием, можно было бы установить точную причину, по которой процедура не дала ожидаемого результата.

— Если бы клиника сразу пошла на диалог, мы бы не обращались в суд. Мы не согласны с частичным удовлетворением иска и будем его обжаловать, — отметил Степан Полянский.

Повторную вазэктомию Иван пока не делал — осознанно. Адвокат объяснил это тем, что при обжаловании может потребоваться углублённое медицинское обследование, которому повторная операция способна помешать. Мужчина ждёт окончательного решения суда.

В ближайшие дни Степан Полянский подаст кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии. Иван тем временем занимается воспитанием четвёртого ребёнка.

Автор: Семен Подгорный

Фото: личный архив героя публикации