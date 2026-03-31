Апрельский пакет: пенсии, кредиты, ФСБ и многодетные — что изменится в России с 1 апреля

22:18, 31 мар 2026

С 1 апреля 2026 года в России вступает в силу сразу несколько федеральных законов, затрагивающих широкий круг граждан: от пенсионеров и заёмщиков до резидентов экономических зон и научных организаций. Об изменениях сообщила Государственная дума.

Первое, что почувствуют миллионы россиян, — индексация социальных пенсий. Выплаты вырастут на 6,8%. Этот показатель рассчитан исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера, зафиксированных в 2025 году. Социальные пенсии назначаются людям с инвалидностью, тем, кто потерял кормильца, а также гражданам, не имеющим достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.

Одновременно с этим заработают правила для операторов сервисов рассрочки. Согласно новым нормам, цена товара при покупке в рассрочку должна быть идентична стоимости при единовременной оплате. Взимать с покупателя дополнительную плату за саму услугу рассрочки операторам отныне запрещено. Предельный срок рассрочки ограничен шестью месяцами. Реестр таких сервисов будет формировать и вести Банк России.

В сфере здравоохранения с 1 апреля появляется новый институциональный статус. Организации, подведомственные федеральным или региональным органам исполнительной власти и ведущие медицинскую, научную или научно-исследовательскую деятельность, получают право на присвоение статуса национального медицинского исследовательского центра. Критерии его получения и порядок работы таких структур определит правительство России. В круг задач центров войдут внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, а также поддержка научных разработок в области здравоохранения.

Ещё одно важное изменение касается потребительского кредитования. Максимальный объём начислений — процентов, неустоек и комиссий — по краткосрочным займам и кредитам сроком до одного года снижается с 130 до 100 процентов от суммы основного долга. При этом совокупный долг не сможет превышать двукратный размер выданного займа. Принятый федеральный закон направлен на снижение финансовой нагрузки на граждан.

Параллельно ужесточаются условия для участников территорий опережающего развития, специальных и особых экономических зон. Чтобы сохранить право на налоговые льготы, резиденты в течение трёх лет не должны более двух раз привлекаться к ответственности за непредоставление бухгалтерской отчётности. Помимо этого, они обязаны исполнять обязательства, закреплённые в соглашениях об осуществлении деятельности.

С той же даты усиливается контроль за научными исследованиями, в которых участвуют иностранные граждане или организации. Научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения и компании обязаны передавать сведения о планируемых совместных разработках в Единую государственную информационную систему учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Расширяются и полномочия органов ФСБ России. С 1 апреля они вправе безвозмездно получать от любых организаций копии баз данных или их фрагментов, если эти сведения необходимы для обеспечения безопасности. После достижения поставленных целей полученные данные подлежат уничтожению. При этом должны соблюдаться требования законодательства о защите государственной и иной охраняемой тайны.

С 3 апреля вступают в силу нормы, расширяющие возможности Федеральной антимонопольной службы. ФАС получит право самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов в тех регионах, где местные власти неоднократно не исполняли её решения. Должностным лицам региональных органов тарифного регулирования за систематическое игнорирование предписаний ФАС будет грозить дисквалификация на срок до трёх лет. Альтернативы в виде административного штрафа при этом не предусмотрено.

Также с 3 апреля расширяется перечень имущества многодетных семей, которое не подлежит взысканию по долгам. В него включается земельный участок, предоставленный семье на безвозмездной основе. Кроме того, нельзя будет изъять автомобиль, если он является единственным транспортным средством в семье.

Наконец, с 26 апреля упрощается процедура оформления российского гражданства, приобретённого по рождению. Подать соответствующее заявление в территориальный орган МВД России можно будет в электронном виде, дистанционно. Одновременно расширяется круг лиц, имеющих право обратиться с таким заявлением: к ним отнесены усыновители, а также уполномоченные представители органов опеки и попечительства.

Автор: Семен Подгорный

