В Башкирии осудили браконьеров промышлявших на озере Чебаркуль

22:25, 02 апр 2026

Двое жителей села Аскарово в Башкирии осуждены за незаконный вылов рыбы на озере Чебаркуль. Приговор вынес Абзелиловский районный суд. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан.

С 21 по 22 октября фигуранты дела, действуя по предварительной договорённости, выехали на озеро на резиновой лодке. В ночное время они приманивали рыбу с помощью фонаря, после чего поражали её острогой — орудием, запрещённым российским законодательством. За одну вылазку мужчины добыли 54 щуки и одного ротана. Ущерб, причинённый государству, составил более 50 тысяч рублей.

Оба фигуранта признали свою вину. Суд принял во внимание положительные характеристики и факт возмещения ущерба. В итоге один осуждён на 2 года 5 месяцев лишения свободы условно, второй — на 2 года 6 месяцев. Испытательный срок для обоих составит 2 года. Помимо этого, на два года им запрещено заниматься добычей водных биоресурсов, а также любительской и спортивной рыбалкой. Орудия лова будут уничтожены. Приговор пока не вступил в законную силу.

Автор: Семен Подгорный