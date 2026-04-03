Житель Башкирии силой забрал у бывшей жены ключи от Honda Civic и получил уголовную статью
21:57, 03 апр 2026
Житель Республики Башкортостан осуждён за насильственное завладение транспортным средством, принадлежащим его бывшей жене. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РБ.
В июле 2025 года мужчина в ходе конфликта с экс-супругой потребовал передать ключи от Honda Civic. После отказа женщины он вырвал ключи силой и покинул место происшествия.
По итогам судебного разбирательства мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
Читайте также:Жителя Башкирии осудили за клевету на бывшую сожительницу
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии осудили за клевету на бывшую сожительницу
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии оштрафовали за распространение интимных фото бывшей супруги
Человек и закон в Башкирии
Забрал силой: жителя Башкирии осудили за похищение экс-сожительницы
Человек и закон в Башкирии
Госслужащая из Башкирии понесла наказание за мошенничество с финансами