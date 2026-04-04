Участник СВО из Уфы добился выплаты в 700 тысяч рублей через суд

21:28, 04 апр 2026

Житель Уфы, заключивший контракт на военную службу в феврале 2025 года и отправленный в зону специальной военной операции, на протяжении семи месяцев не мог получить единовременную денежную выплату в размере 700 тысяч рублей, на которую имел законное право. Об этом сообщила прокуратура Республики Башкортостан.

Несмотря на неоднократные обращения 37-летнего мужчины в органы местного самоуправления, муниципалитет раз за разом отвечал отказами, не имевшими законных оснований. Ситуацию взяла под контроль прокуратура Орджоникидзевского района Уфы: ведомство провело проверку и подготовило административный иск в суд с требованием обязать муниципальные органы перечислить положенную сумму и компенсировать моральный вред.

Суд встал на сторону надзорного органа и удовлетворил все заявленные требования. После вынесения решения участник СВО получил причитавшиеся ему средства в полном объёме.

Читайте также: Сколько сегодня платят участникам СВО из Уфы и Башкирии

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru