В Башкирии с 1 мая запретят ловить рыбу спиннингом и с лодки

С 1 мая по 10 июня 2026 года на реках и озёрах Башкирии, включая Павловское водохранилище, в действие вступают нерестовые ограничения. На Павловском запрет начнётся раньше — с момента схода льда. В этот период единственным разрешённым орудием лова остаётся одна поплавочная или донная удочка, причём исключительно с берега и не более чем с двумя крючками.

Под запрет попадают спиннинг, ловля с плавсредств, в том числе с моторных лодок, использование сетей, неводов и любых иных снастей. Подводная охота в этот период также не допускается.

За нарушение установленных правил предусмотрен административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Помимо этого, инспекторы вправе конфисковать снасти, улов, а в ряде случаев — и само плавсредство.

Если рыбака задержат с сетями, электроудочкой или в охраняемом нерестовом месте, это влечёт уже уголовную ответственность: штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, транспортное средство нарушителя может быть конфисковано.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

