Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
В Башкирии с 1 мая запретят ловить рыбу спиннингом и с лодки

21:43, 05 апр 2026

С 1 мая по 10 июня 2026 года на реках и озёрах Башкирии, включая Павловское водохранилище, в действие вступают нерестовые ограничения. На Павловском запрет начнётся раньше — с момента схода льда. В этот период единственным разрешённым орудием лова остаётся одна поплавочная или донная удочка, причём исключительно с берега и не более чем с двумя крючками.

Под запрет попадают спиннинг, ловля с плавсредств, в том числе с моторных лодок, использование сетей, неводов и любых иных снастей. Подводная охота в этот период также не допускается.

За нарушение установленных правил предусмотрен административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Помимо этого, инспекторы вправе конфисковать снасти, улов, а в ряде случаев — и само плавсредство.

Если рыбака задержат с сетями, электроудочкой или в охраняемом нерестовом месте, это влечёт уже уголовную ответственность: штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, транспортное средство нарушителя может быть конфисковано.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен